Pingitore | Mediaset | il Bagaglino e Berlusconi | “Mi chiese quale cifra volessi ma non erano i soldi il punto | ci importava la libertà artistica

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il regista racconta come iniziò il suo cammino in tv con il Cavaliere: «Era il 1993, venne a prendermi con un aereo privato piccolissimo. Io soffro di claustrofobia, ma dirglielo mi sembrò irrispettoso»

Il maestro Pier Francesco Pingitore, regista e padre del Bagaglino, la compagnia satirica che per anni animò le serate di Mediaset, ne è sicuro: «Resta una figura unica. Anche per la caparbietà che ...Pingitore venne chiamato a Mediaset da Silvio Berlusconi: “Andai – racconta – ma a condizione che non leggesse nemmeno una riga dei miei copioni”. Sebbene sia ricoverato in queste ore a Milano, ...