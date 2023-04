Pilota costretto a un atterraggio di emergenza dopo aver avvistato un cobra in cabina (Di giovedì 6 aprile 2023) Stava Pilotando un aereo privato con a bordo quattro passeggeri quando si è accorto di averne un quinto piazzato proprio sulla schiena. Un quinto velenoso e potenzialmente mortale: un cobra. Rudolph Erasmus, 30 anni, si trovava nella rotta tra Bloemfontein e Pretoria in Sudafrica e ha dovuto chiaramente effettuare un atterraggio di emergenza a Welkom, cercando di mantenere la calma. Cosa non semplicissima, vista la situazione. Erasmus ha raccontato alla BBC di aver pensato, inizialmente, che gli si fosse bagnata la schiena con l’acqua della sua bottiglietta, poi si è voltato e ha visto il cobra mettere la testa sotto il sedile. Aveva molta paura che il serpente andasse nel retro della cabina spaventando così tutti i passeggeri. Poppy Khosa della South ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Stavando un aereo privato con a bordo quattro passeggeri quando si è accorto dine un quinto piazzato proprio sulla schiena. Un quinto velenoso e potenzialmente mortale: un. Rudolph Erasmus, 30 anni, si trovava nella rotta tra Bloemfontein e Pretoria in Sudafrica e ha dovuto chiaramente effettuare undia Welkom, cercando di mantenere la calma. Cosa non semplicissima, vista la situazione. Erasmus ha raccontato alla BBC dipensato, inizialmente, che gli si fosse bagnata la schiena con l’acqua della sua bottiglietta, poi si è voltato e ha visto ilmettere la testa sotto il sedile. Aveva molta paura che il serpente andasse nel retro dellaspaventando così tutti i passeggeri. Poppy Khosa della South ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Pilota costretto a un atterraggio di emergenza dopo aver avvistato un cobra in cabina - NotizieVirgilio : ?? Dramma in volo: passeggera muore sull'aereo all'improvviso - francobus100 : Cobra sul sedile dell'aereo, panico su volo per il Sudafrica: il pilota costretto ad un atterraggio d'emergenza… - ilmessaggeroit : #cobra sul sedile dell'aereo, panico su volo per il Sudafrica: il pilota costretto ad un atterraggio d'emergenza - Gladiatorsf1 : @MarianoFroldi Concordo. Ma sai che secondo me era un errore a prescindere dalla bandiera rossa? ?? Non so quanto q… -