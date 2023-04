Pierpaolo Pretelli commenta la vittoria di Nikita Pelizon al GFVip | L’indiscrezione (Di giovedì 6 aprile 2023) Pierpaolo Pretelli commenta la vittoria di Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip: le dichiarazioni dello showman. L’indiscrezione Pierpaolo Pretelli due anni fa è stato uno dei concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Durante la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia ha conosciuto la bella e solare Giulia Salemi. I Prelemi sono una delle coppie più belle sbocciate nel reality show di Canale 5. Dallo scorso settembre lo showman più amato d’Italia ha vissuto un’inedita avventura legata alla settima edizione del reality show che lo scorso lunedì si è conclusa. Pretelli insieme a Soleil Sorge ha co-condotto la nuova edizione del format GFVip Party in onda su Mediaset Extra ogni ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 6 aprile 2023)ladial Grande Fratello Vip: le dichiarazioni dello showman.due anni fa è stato uno dei concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Durante la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia ha conosciuto la bella e solare Giulia Salemi. I Prelemi sono una delle coppie più belle sbocciate nel reality show di Canale 5. Dallo scorso settembre lo showman più amato d’Italia ha vissuto un’inedita avventura legata alla settima edizione del reality show che lo scorso lunedì si è conclusa.insieme a Soleil Sorge ha co-condotto la nuova edizione del formatParty in onda su Mediaset Extra ogni ...

