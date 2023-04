Piemonte | la direttrice dell’ospedale di Cuneo si dimette | ultima puntata del caos sull’edilizia sanitaria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 aprile 2023) E’ di questi giorni la notizia delle dimissioni “per motivi personali” di Elide Azzan,generaledi, giunte come un fulmine a ciel sereno. Lo stesso farà laMonica Rebora, una fuga preoccupante. Sarebbe la classica notizia destinata a nascere e morire nell’estremo nord ovest italiano, se non fosse che arriva al culmine di due mesi di fuoco intorno a un tema che riguarda le opere pubbliche di tutto il paese: quali modalità e strumenti il pubblico ha a disposizione per realizzare opere di interesse collettivo, realizzando efficienza nei tempi e nei costi e garantendo una corretta concorrenza fra tutti i soggetti variamente interessati? Al momento la dott. Azzan non ha rilasciato dichiarazioni, ma è opinione diffusa che le sue dimissioni possano essere ...