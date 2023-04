Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera | 6 aprile 2023

(Di giovedì 6 aprile 2023), 6Questa sera, giovedì 6, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuovadi, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti epolitica, i commenti e i reportage. Ma quali sono glidi, 6, di? Scopriamo insieme leFra i temi affrontati, si tornerà a discutere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - globalistIT : -

... in onda dalle 21.20 su Rai 3 Dritto e Rovescio , il programma di approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio, in onda dalle 21.20 su Rete 4, il programma di attualità e ...Ecco lesu argomenti e ospiti della puntata di stasera.: di cosa si parlerà in studio Come accade di prassi in ogni appuntamento con, anche oggi la carne al ...... la televisione e l'arte, in onda dalle 21.20 su Rai 3 Dritto e Rovescio , il programma di approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio, in onda dalle 21.20 su Rete 4, il ...

Piazzapulita, stasera su La7 con Corrado Formigli: anticipazioni e ospiti puntata 6 Aprile 2023 SuperGuidaTV

E' in buone condizioni Programmi tv / “Piazzapulita”, alle 21.15 su La7: ospiti e anticipazioni della puntata Programmi tv / “Iron Man 3”, alle 21.20 su Italia 1: ecco la trama del film con Robert ...Oggi 6 aprile 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno all ...