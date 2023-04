Pianta di mele | dal seme alla pianta | come farla nascere in casa

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 6 aprile 2023) Se avete un giardino o la possibilità di poter disporre di un terreno dovere unada frutto, potete pensare di preparare voi stessi lada metteread esempio, il melo. Questaè semplice da produrre, basterà prelevare, per prima cosa i semi da una mela molto matura. Questo dettaglio permette di avere quasi la certezza che i semi germoglieranno in fretta. Una volta che vi siete procurati la mela, è necessario prelevare i semi, ma per non danneggiarli, tagliatela quasi a metà, quindi non andando fino al centro con il coltello e poi ruotatela e si dividerà in due parti, lasciando i semi intatti. Prelevati i semi, procuratevi un contenitore di vetro o plastica e un tovagliolo di stoffa piccolino. Mettete ...