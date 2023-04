Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Ecco quanto rincara il carburante con il rialzo del prezzo del petrolio - ChemOrbisIT : Outlook PVC Asia resta debole, ma il mercato monitora il rialzo del petrolio Continua a leggere sul sito di ChemOr… - lecriptovalute : RT “ Grazie ai tagli alla produzione di petrolio e alla resistenza storica, tra gli altri fattori, i rialzisti di B… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Petrolio: in rialzo a 81,12 dollari (+0,51%): Brent sale a 85,41 dollari (+0,55%) - infoiteconomia : Morgan Stanley ha trascinato al rialzo ERG e il petrolio Saipem: questi i due titoli che hanno corso sul Ftse Mib -

Quotazioni delin calo. Il Wti scende dello 0,63% a 80,11 dollari al barile e il Brent si attesta a quota 84,50 dollari ( - 0,6%). . 6 aprile 2023"Dopo la decisione di domenica dell'Opec+ di tagliare la produzione, le quotazioni delhanno registrato nelle ultime ore una tendenza alche tuttavia non giustifica in alcun modo i ...Apprezzabilenell'S&P 500 per i comparti utilities (+2,57%), sanitario (+1,73%) e energia (+... - 0,4%) Mercoledì 12/04/2023 16:30 USA : Scorte, settimanale (preced. - 3,74 Mln barili) ...

Petrolio in rialzo a 80,11 dollari (+0,63%) - Economia Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Quotazioni del petrolio in calo. Il Wti scende dello 0,63% a 80,11 dollari al barile e il Brent si attesta a quota 84,50 dollari (-0,6%). (ANSA).Il prezzo del petrolio greggio WTI potrebbe mantenersi solido sul livello di 80 dollari o tentare un ulteriore allungo, mentre il gas naturale non si muove ancora.