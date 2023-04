Petrolio chiude in rialzo a New York a 80,70 dollari (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,11% a 80,70 dollari al barile. . 6 aprile 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) Ilina New, dove le quotazioni salgono dello 0,11% a 80,70al barile. . 6 aprile 2023

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Petrolio chiude in rialzo a New York a 80,70 dollari: Quotazioni salgono dello 0,11% - Italpress : Piazza Affari chiude in calo, caro petrolio penalizza i mercati - io_gurt : RT @Frances02105357: NON PUOI ESSERE COSÌ STUPIDO: Il portavoce dell’ONU confuso e balbettante quando il giornalista cinese lo interroga pe… - geoxxxxxo : RT @Frances02105357: NON PUOI ESSERE COSÌ STUPIDO: Il portavoce dell’ONU confuso e balbettante quando il giornalista cinese lo interroga pe… - misterdoc137 : RT @Frances02105357: NON PUOI ESSERE COSÌ STUPIDO: Il portavoce dell’ONU confuso e balbettante quando il giornalista cinese lo interroga pe… -