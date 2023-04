Petit sul futuro di Zidane | «Non allenerà in Inghilterra | vi spiego perché»

(Di giovedì 6 aprile 2023) Emmanuel, campione del mondo con la Francia nel 1998 ed ex compagno di Zinedine, ha parlato deldel tecnico Emmanuel, campione del mondo con la Francia nel 1998 ed ex compagno di Zinedine, ha parlato a Daily Mail deldel tecnico dopo le lunghe esperienze al Real Madrid. PAROLE – «Non verrà in, questo è certo. Il motivo è che non parla inglese e conoscendolo da anni so che per lui la comunicazione è prioritaria e non vuole che ci siano persone che traducano tutto ciò che dice». L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'OPERA "NATURA MORTA A TAVOLO" Una piccola pittura a fondo scuro, condotta con grande ... Gilles Chazal (ex direttore del Petit Palais di Parigi), Maithe Valles - Bled (ex direttrice del Musee des ...

Emmanuel Petit, campione del mondo con la Francia nel 1998 ed ex compagno di Zinedine Zidane, ha parlato del futuro del tecnico