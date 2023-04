Pescano uno squalo ma si accorgono che è stato divorato da “qualcosa di ancora più grande” | il video

(Di giovedì 6 aprile 2023) Dave Perkins e due suoi amici erano intenti a pescare nel Parco nazionale delle Everglades, al largo della Florida meridionale, quando hanno sentito abboccare all’amodi grosso. I tre amanti della pesca in mare, hanno iniziato a riprendere la scena della cattura e a tirare su l’animale, che si è rivelato essere unopinna nera, di quasi 2 metri. Lo stupore iniziale ha lasciato in fretta il posto all’orrore, quando si sono resi conto che al grosso esemplare mancava una gigantesca porzione di carne, vicino alla coda, da cui grondava moltissimo sangue:dipiù grosso lo aveva azzannato. Come si evince dal, i tre non hanno perso tempo, e hanno subito tagliato la lenza con delle forbici, lasciando andare l’animale e allontanandosi il più velocemente possibile, per evitare ...

