Perugia-Reggina 1-3 | le dichiarazioni di Di Serio nel post-partita

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 6 aprile 2023) Giuseppe Di, autore del gol del momentaneo vantaggio, ha commentato la garaai microfoni della conferenza stampa.valida per lil recupero della 29a giornata di Serie B.(1-3), Di: “Non fasciamoci la testa” Un commento in generale sulla performance. “Nel primo tempo siamo partiti benissimo, abbiamo intepretato benissimo anche la gara. Improvvisamente ci siamo trovati sotto e questo ci ha un po’ tagliato le gambe. Secondo me non dobbiamo fasciarci la testa, lunedì abbiamo un’altracol Modena e da domani dobbiamo pensare a quella“. Gli episodi hanno condizionato il risultato finale. “Abbiamo provato a ribaltarla ma non è stato facile perché hanno chiuso gli spazi“. Cosa è mancato nella gestione ...