Perugia-Reggina 1-3 | le dichiarazioni di Castori nel post-partita

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 6 aprile 2023) Un Fabriziovisibilmente amareggiato commenta ai microfoni della conferenza stampa la gara, valida per il recupero della 29a giornata di Serie B. Punteggio finale 1-3 per gli amaranto.(1-3),: “Tutto storto, tra cui la direzione di gara” Il tecnico di San Severino Marche è soddisfatto della performance, nonostante tutto. “Laera stata interpretata benissimo dai miei ragazzi. Un primo tempo fantastico per gioco, qualità, intenità e occasioni create. Purtroppo abbiamo chiuso sull’1-1 il primo tempo, il calcio a volte è fatto di questi episodi, ne prendiamo atto. Mastichiamo amaro ma da domani pensiamo alla prossima“.poi si toglie qualche sassolino dalla scarpa. ...