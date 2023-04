Perde il controllo del deltaplano: atterraggio di fortuna vicino alla statale della Val Brembana (Di giovedì 6 aprile 2023) Zogno. Aveva deciso di trascorrere una giornata all’aria aperta, dando libero sfogo alla sua passione per il deltaplano. Ma la giornata ha preso una brutta piega: poco dopo mezzogiorno, l’uomo, un 42enne, ha perso il controllo del deltaplano e ed è l’ex strada statale della Val Brembana. Soccorso dal personale del 118, l’uomo non ha riportato ferite gravi. I carabinieri della compagnia di Zogno sono intervenuto sul posto per chiarire le cause dell’incidente. All’origine ci sarebbe una manovra sbagliata che gli avrebbe fatto Perdere il controllo del mezzo. Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 aprile 2023) Zogno. Aveva deciso di trascorrere una giornata all’aria aperta, dando libero sfogosua passione per il. Ma la giornata ha preso una brutta piega: poco dopo mezzogiorno, l’uomo, un 42enne, ha perso ildele ed è l’ex stradaVal. Soccorso dal personale del 118, l’uomo non ha riportato ferite gravi. I carabiniericompagnia di Zogno sono intervenuto sul posto per chiarire le cause dell’incidente. All’origine ci sarebbe una manovra sbagliata che gli avrebbe fattore ildel mezzo.

