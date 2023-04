Perché rimandiamo sempre le cose da fare? Non è solo pigrizia, la verità (Di giovedì 6 aprile 2023) Rimandare continuamente le cose da fare è quasi un’abitudine di vita per molte persone, ma questo comportamento nasconde qualcosa. Nella maggior parte dei casi si pensa, infatti, che le persone che si riducono all’ultimo minuto a fare le cose siano semplicemente pigre, svogliate o disorganizzate. Per quanto certe volte possa essere vero, in altri casi le cose sono più complesse. Grantennistoscana.itLa procrastinazione è infatti una strategia di coping maladattivo. In psicologia si utilizza quest’espressione per indicare un comportamento che mettiamo in atto (spesso senza nemmeno rendercene conto) per tenere l’ansia sotto controllo. Rientrano in questo genere di comportamenti il consumo di alcool e di droga ma anche l’abitudine di passare ore e ore sui social, dormendo o giocando ai videogiochi. Come ci ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 6 aprile 2023) Rimandare continuamente ledaè quasi un’abitudine di vita per molte persone, ma questo comportamento nasconde qualcosa. Nella maggior parte dei casi si pensa, infatti, che le persone che si riducono all’ultimo minuto alesiano semplicemente pigre, svogliate o disorganizzate. Per quanto certe volte possa essere vero, in altri casi lesono più complesse. Grantennistoscana.itLa procrastinazione è infatti una strategia di coping maladattivo. In psicologia si utilizza quest’espressione per indicare un comportamento che mettiamo in atto (spesso senza nemmeno rendercene conto) per tenere l’ansia sotto controllo. Rientrano in questo genere di comportamenti il consumo di alcool e di droga ma anche l’abitudine di passare ore e ore sui social, dormendo o giocando ai videogiochi. Come ci ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... junginkgo : @komorebi95_ esattamente anche iooo ??????? e poi anche perché probably ci ritroviamo alcuni nostri lati negativi ne… - annalisa_rienzo : Tutto bello adesso perche' non rimandiamo in tendenza #ilcielostanotte #donnalisi - ele_regina : Io e la mia tutor di russo ci troviamo benissimo perché se io non ho voglia lei peggio e rimandiamo proprio, e se i… - Fantast27655985 : @MarcoFattorini ma perchè non li rimandiamo a casa loro? - kittabov : @robertodp1958 Sì ,ma è meglio che ripassi un poco la storia prima di spararle così,adesso ci dirà il perché delle… -

OpenAI, ChatGPT e IA: l'approccio a sicurezza e privacy Per tutti gli altri dettagli rimandiamo al post dedicato sul blog ufficiale . Ricordiamo infine che,...di trovare una soluzione condivisa e giungere all'implementazione degli accorgimenti utili perché ... House of the Dragon, Nikolaj Coster - Waldau rivela: "Gli opening - credits mi hanno confuso" ... " Un giorno mi sono seduto e ho guardato la sequenza del titolo e poi ero confuso perché la musica ... Per concludere, vi rimandiamo alla nostra recensione di The House of The Dragon : correte a ... Festival dei 2Mondi, è ufficiale torna l'Opera - Presentato al MiC il programma di Spoleto66 Vi rimandiamo agli articoli di Tuttoggi nei quali già tutto era stato detto problematiche incluse. L'Opera al Festival dei 2Mondi ma zitti chi lo sa! "Pelléas et Mélisande" a Spoleto66, Vicenza e ... Per tutti gli altri dettaglial post dedicato sul blog ufficiale . Ricordiamo infine che,...di trovare una soluzione condivisa e giungere all'implementazione degli accorgimenti utili...... " Un giorno mi sono seduto e ho guardato la sequenza del titolo e poi ero confusola musica ... Per concludere, vialla nostra recensione di The House of The Dragon : correte a ...Viagli articoli di Tuttoggi nei quali già tutto era stato detto problematiche incluse. L'Opera al Festival dei 2Mondi ma zitti chi lo sa! "Pelléas et Mélisande" a Spoleto66, Vicenza e ... macOS, dentro ogni copia c'è nascosto il manuale Bitcoin whitepaper macitynet.it