Perché Pamela Prati copre il collo? Cosa “nascondeva” al GF Vip, la verità (Di giovedì 6 aprile 2023) Pamela Prati ha coperto il collo durante tutta la sua permanenza nella Casa del GF Vip, ma Perché? Se lo sono chiesti in tanti nel corso del reality e finalmente, a distanza di mesi, dopo le numerose insinuazioni, le teorie e le ipotesi, a parlare è stata la stessa ex diva del Bagaglino. Pamela Prati... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 6 aprile 2023)ha coperto ildurante tutta la sua permanenza nella Casa del GF Vip, ma? Se lo sono chiesti in tanti nel corso del reality e finalmente, a distanza di mesi, dopo le numerose insinuazioni, le teorie e le ipotesi, a parlare è stata la stessa ex diva del Bagaglino.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Pamela Prati: “Ecco perché nascondo il collo” - pamela_cassibba : RT @WildLukita: E per chi se la fosse persa, la V di Matteo è proprio questa?? Grazie @Uraganonikita per avercela fatta notare. Grazie @matt… - EremitaStefano : @Garbino_ @IsolaDeiFamosi @MedInfinityIT come con pamela prati che non e sua mamma anna oxa lei vuole la prati e la… - EremitaStefano : @PowerGloss1 @IsolaDeiFamosi @MedInfinityIT tua figlia patriziaasburgo anche se nikita va a casa di @patrizia_ross… - oliviamelonhye : RT @beomgayyy: @oliviamelonhye troppo tu amo, gli faceva pure 'pamela vieni qui' perchè si metteva ad ululare letteralmente ma sarà stata 2… -

Pamela Prati: "Ecco perché nascondo il collo" ... La domanda quindi è sorta spontanea: perché A rispondere è stata proprio lei fra le pagine di Novella 2000 . Collo a parte, il Grande Fratello Vip ha dato nuova linfa a Pamela Prati che proprio ... Pamela Prati svela perché ha il collo sempre coperto: 'Non devo nascondere nulla! Ecco la verità' Penso semplicemente che sia chic portare foulard, collari e collane, perché valorizzano il collo, ... Pamela Prati, il collo coperto: la verità Pamela Prati ha smentito le ipotesi in merito ai suoi ... Diletta Leotta regina d'Inghilterra: 'Come Pamela Anderson' Ecco, il The Sun ritiene che Diletta in quell'occasione abbia 'tirato fuori la Pamela Anderson che è in lei' . Perché di certo, questo è poco ma sicuro, se c'è una cosa che non può invidiare alla ... ... La domanda quindi è sorta spontanea:A rispondere è stata proprio lei fra le pagine di Novella 2000 . Collo a parte, il Grande Fratello Vip ha dato nuova linfa aPrati che proprio ...Penso semplicemente che sia chic portare foulard, collari e collane,valorizzano il collo, ...Prati, il collo coperto: la veritàPrati ha smentito le ipotesi in merito ai suoi ...Ecco, il The Sun ritiene che Diletta in quell'occasione abbia 'tirato fuori laAnderson che è in lei' .di certo, questo è poco ma sicuro, se c'è una cosa che non può invidiare alla ... Pamela Prati, collo sempre coperto: "Sapete perché lo faccio" Tag24