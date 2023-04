Perché la fidanzata della Schlein non deve frignare (Di giovedì 6 aprile 2023) La storia della giornata, che ha dell’incredibile e che vi voglio raccontare, è quella di Paola Belloni. Voi direte: chi diavolo è? Paola Belloni è la fidanzata bellissima della Schlein che è stata fotografata insieme a Elly e messa in prima pagina di Diva e Donna. Voi direte: cosa c’è di strano? In effetti, nulla. La fidanzata della Schlein condivide la stessa sfortuna del marito di Angela Merkel, o comunque di qualsiasi persona vicina al segretario di un grande partito: la sua privacy e la sua intimità non possono non risentirne e le sue foto rischiano di finire sui giornali. Per approfondire: L’ipocrisia di Elly Schlein che ride agli insulti alla Meloni L’asse M5S-Pd parte col flop: altro che “effetto ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 6 aprile 2023) La storiagiornata, che ha dell’incredibile e che vi voglio raccontare, è quella di Paola Belloni. Voi direte: chi diavolo è? Paola Belloni è labellissimache è stata fotografata insieme a Elly e messa in prima pagina di Diva e Donna. Voi direte: cosa c’è di strano? In effetti, nulla. Lacondivide la stessa sfortuna del marito di Angela Merkel, o comunque di qualsiasi persona vicina al segretario di un grande partito: la sua privacy e la sua intimità non possono non risentirne e le sue foto rischiano di finire sui giornali. Per approfondire: L’ipocrisia di Ellyche ride agli insulti alla Meloni L’asse M5S-Pd parte col flop: altro che “effetto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 2plasticsurg3ry : essere fidanzata con una persona che fa musica significa non ricevere risposta per ore perché sta in studio ?? - NicolettaC913 : RT @m4im0ne: Sto ragazzo mette like solo alla fidanzata e per il suo lavoro non ha mai giudicato nessuno difende lei da tutti e deve essere… - ohmyownsavior : @aceinibitore Perché da fidanzata dovrei essere felice che il mio ragazzo apprezzi un pedofilo, mafioso puttaniere? - Eva8716067460 : RT @m4im0ne: Sto ragazzo mette like solo alla fidanzata e per il suo lavoro non ha mai giudicato nessuno difende lei da tutti e deve essere… - giadamarcoccia : RT @m4im0ne: Sto ragazzo mette like solo alla fidanzata e per il suo lavoro non ha mai giudicato nessuno difende lei da tutti e deve essere… -

Ajla Tomljanovic, mai dire mai: è successo quando non se l'aspettava più Ebbene, siamo ad aprile ormai, ma l' ex fidanzata di Matteo Berrettini non è ancora nelle ... Perché, in qualche modo, è riuscita lo stesso a compiere una magia . Qualcosa che davvero non riusciamo a ... She's everything. He's just Ken: il nuovo trend Twitter, nato dal trailer di Barbie E il risultato è stupefacente perché su Twitter la fantasia degli utenti non ha mai confini. Ecco i ... Articoli più letti Paola Belloni, fidanzata di Elly Schlein, contro le foto rubate: "Si chiama ... Quello che non sai su Cristian Babalus, il ragazzo protagonista di uno scoop insieme a Chanel Totti Ebbene sì, lei dice che non è un problema sentirsi con una persona fidanzata, con una figlia a casa, perché il problema non è il suo. Quando si sono cominciati a sentire Cristian stava ancora dentro ... Ebbene, siamo ad aprile ormai, ma l' exdi Matteo Berrettini non è ancora nelle ..., in qualche modo, è riuscita lo stesso a compiere una magia . Qualcosa che davvero non riusciamo a ...E il risultato è stupefacentesu Twitter la fantasia degli utenti non ha mai confini. Ecco i ... Articoli più letti Paola Belloni,di Elly Schlein, contro le foto rubate: "Si chiama ...Ebbene sì, lei dice che non è un problema sentirsi con una persona, con una figlia a casa,il problema non è il suo. Quando si sono cominciati a sentire Cristian stava ancora dentro ... Perché la fidanzata della Schlein non deve frignare Nicola Porro