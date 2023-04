Perché dobbiamo rallentare lo sviluppo dell’IA L’appello del prof Bengio

(Di giovedì 6 aprile 2023) Di recente ho firmato una lettera aperta in cui si chiede dilodi sistemi di IA giganti, più potenti di GPT-4 — quelli che attualmente superano il test di Turing e possono quindi ingannare un essere umano facendogli credere che stia conversando con un suo simile piuttosto che con una macchina. Ho ritenuto opportuno firmare questa lettera per segnalare all’opinione pubblica la necessità di ridurre l’accelerazione dellodei sistemi di IA attualmente in corso a scapito del principio di precauzione e dell’etica.prenderci il tempo necessario per comprendere meglio questi sistemi e sviluppare i quadri necessari a livello nazionale e internazionale per aumentare la protezione del pubblico. Èc’è un’accelerazione inaspettata – probabilmente un anno fa non avrei ...

