Perché ChatGPT è stato bloccato in Italia e quali sono le conseguenze

Leggi su fmag

(Di giovedì 6 aprile 2023) La notizia del blocco diinha suscitato preoccupazione tra gli utenti del servizio di intelligenza artificiale.Il 30 marzo 2023, l’autoritàna per la protezione dei dati ha annunciato il blocco diall’interno dei confini del Paese, citando preoccupazioni per la privacy dei dati.è un servizio di chatbot avanzato che utilizza l’intelligenza artificiale per generare conversazioni naturali con gli utenti. Il servizio èutilizzato da utenti in tutto il mondo per una vasta gamma di scopi, tra cui la ricerca, l’apprendimento delle lingue, la creazione di contenuti e altro ancora. In questo articolo, esamineremo: le ragioni per cuiin ...