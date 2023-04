‘Per Ponte’, Corbo: “Sì ai finanziamenti mirati e opere pubbliche utili” (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPonte (Bn) – “Sull’argomento opere pubbliche, occorre essere realisti e restare con i piedi per terra. Non facciamo e non faremo proclami e promesse irrealizzabili. Sicuramente non intendiamo assolutamente ingannare i nostri concittadini”. Lo evidenzia Giuseppe Corbo, candidato sindaco della lista ‘Per Ponte’, che spiega: “Premetto che ci impegneremo per intercettare fondi e finanziamenti con progetti calibrati sulle reali necessità dei cittadini, realizzando opere che siano utili a tutta la comunità. Ritengo che Ponte non necessiti di finanziamenti a pioggia per opere faraoniche, inutili e inutilizzabili. Non abbiamo bisogno di cattedrali nel ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPonte (Bn) – “Sull’argomento, occorre essere realisti e restare con i piedi per terra. Non facciamo e non faremo proclami e promesse irrealizzabili. Sicuramente non intendiamo assolutamente ingannare i nostri concittadini”. Lo evidenzia Giuseppe, candidato sindaco della lista, che spiega: “Premetto che ci impegneremo per intercettare fondi econ progetti calibrati sulle reali necessità dei cittadini, realizzandoche sianoa tutta la comunità. Ritengo che Ponte non necessiti dia pioggia perfaraoniche, ine inzzabili. Non abbiamo bisogno di cattedrali nel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiccotesta : Non ho capito perché Italia che da anni non riesce a spendere fondi europei e ci mette 20 anni per realizzare quals… - matteosalvinimi : In diretta da Roma per presentare alla stampa estera il progetto del Ponte sullo Stretto, che completerà il corrido… - chiaragribaudo : Sul #PNRR siamo al corto circuito. Il #Governo mette a rischio 4,6 mld di euro per gli Asili Nido. L’occupazione de… - matitesbagliate : RT @sorridicncausa: Per oltrepassare il ponte della paura... #provareAncora ad avere il coraggio, ci vuole coraggio. - Paolo_Zanetti_ : RT @MinisteroDifesa: 'Una ragazza è seduta sul bordo di un ponte, pronta a lanciarsi nel vuoto.Un #Carabiniere la raggiunge, conquista la s… -

Rotelli (FdI): "Ponte sullo Stretto, avviato iter decreto legge alla Camera" ... che oggi è stato incardinato nelle commissioni riunite Trasporti e Ambiente, su un'opera fondamentale e strategica per la nostra nazione quale il ponte sullo stretto di Messina, un'infrastruttura ... Alessandria, il carabiniere che ha salvato la ragazza: "Così l'ho convinta a fidarsi di me" ... su quel ponte simbolo di Alessandria. Origini siciliane (è di Leonforte, provincia di Enna), ... Cosa vi siete detti lei e la ragazza "Era molto diffidente all'inizio ma, chiamandola per nome, ho ... FTSEMib subito oltre i 27mila punti Avvio di giornata con rialzi frazionali per i maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie europee nell'ultima seduta della settimana prima del lungo ponte per le festività di Pasqua. Le contrattazioni riprenderanno martedì 11 aprile. Alle ore 09.20 il FTSEMib guadagnava lo 0,63% a 27.036 punti, mentre il FTSE Italia All Share registrava un ... ... che oggi è stato incardinato nelle commissioni riunite Trasporti e Ambiente, su un'opera fondamentale e strategicala nostra nazione quale ilsullo stretto di Messina, un'infrastruttura ...... su quelsimbolo di Alessandria. Origini siciliane (è di Leonforte, provincia di Enna), ... Cosa vi siete detti lei e la ragazza "Era molto diffidente all'inizio ma, chiamandolanome, ho ...Avvio di giornata con rialzi frazionalii maggiori indici di Borsa Italiana ele principali piazze finanziarie europee nell'ultima seduta della settimana prima del lungole festività di Pasqua. Le contrattazioni riprenderanno martedì 11 aprile. Alle ore 09.20 il FTSEMib guadagnava lo 0,63% a 27.036 punti, mentre il FTSE Italia All Share registrava un ... Gabry Ponte: «Provato ma felice, l’intervento è andato bene» Corriere della Sera