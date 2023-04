«Per le grandi aziende è più facile essere conformi al GDPR», l’intervista ad Angelo Sorbello (fondatore di Linkdelta) (Di giovedì 6 aprile 2023) Siamo ufficialmente entrati nell’era dell’intelligenza artificiale generativa. Dal novembre scorso, quando ChatGPT (prima dei “problemi” con il Garante per la protezione dei dati personali) è diventato uno strumento accessibile a tutti, moltissime persone hanno spostato la loro attenzione sull’AI e il suo sviluppo. Poi, proprio in concomitanza con la decisione dell’Autorità italiana e la conseguente decisione di OpenAi di bloccare l’accesso alla piattaforma sul nostro territorio, in tanti hanno cercato alternative. E ne esiste una tutta italiana: si chiama Linkdelta ed è stata messa a disposizione del pubblico da qualche settimana. Giornalettismo ha intervistato il fondatore Angelo Sorbello. LEGGI ANCHE > Cosa si sono detti il Garante della Privacy e OpenAI nell’incontro di mercoledì sera Nonostante la giovane età, ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 6 aprile 2023) Siamo ufficialmente entrati nell’era dell’intelligenza artificiale generativa. Dal novembre scorso, quando ChatGPT (prima dei “problemi” con il Garante per la protezione dei dati personali) è diventato uno strumento accessibile a tutti, moltissime persone hanno spostato la loro attenzione sull’AI e il suo sviluppo. Poi, proprio in concomitanza con la decisione dell’Autorità italiana e la conseguente decisione di OpenAi di bloccare l’accesso alla piattaforma sul nostro territorio, in tanti hanno cercato alternative. E ne esiste una tutta italiana: si chiamaed è stata messa a disposizione del pubblico da qualche settimana. Giornalettismo ha intervistato il. LEGGI ANCHE > Cosa si sono detti il Garante della Privacy e OpenAI nell’incontro di mercoledì sera Nonostante la giovane età, ...

