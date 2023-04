Per la prima volta studio conferma: “C’è un nesso fra sete, fame e conflitti” (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – C’è un nesso tra sete , fame e conflitti fra le persone, gli eventi idrologici estremi influenzano la sicurezza umana a partire dall’alimentazione. E’ la conferma che arriva, per la prima volta in letteratura scientifica, da uno studio dei ricercatori del Politecnico di Milano e dell’Università della California a Berkeley che hanno esaminato il complesso legame tra siccità e conflitti in America Centrale. Lo studio è pubblicato oggi sulla prestigiosa rivista ‘Nature Water’. Nel loro lavoro i ricercatori hanno esplorato – per i decenni dal 1996 al 2016 – come la disponibilità di acqua abbia influito sulla produzione agricola e sulla sicurezza alimentare e hanno studiato il nesso tra ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – C’è untrafra le persone, gli eventi idrologici estremi influenzano la sicurezza umana a partire dall’alimentazione. E’ lache arriva, per lain letteratura scientifica, da unodei ricercatori del Politecnico di Milano e dell’Università della California a Berkeley che hanno esaminato il complesso legame tra siccità ein America Centrale. Loè pubblicato oggi sulla prestigiosa rivista ‘Nature Water’. Nel loro lavoro i ricercatori hanno esplorato – per i decenni dal 1996 al 2016 – come la disponibilità di acqua abbia influito sulla produzione agricola e sulla sicurezza alimentare e hanno studiato iltra ...

