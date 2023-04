Per la prima volta in Italia la piastrella fotovoltaica per terrazzi e marciapiedi in grado di accendere i lampioni (Di giovedì 6 aprile 2023) Hyper Room– www.hyper-room.com – in occasione del Fuorisalone 2023, unisce aziende del settore Design che si distinguono per innovazione tecnologica e sostenibilità, per o?rire soluzioni smart rivolte a privati e pubblica amministrazione, nella location in Corso Genova 20 angolo via Ariberto 1 – Da Lunedì 17 Aprile a Domenica 23 dalle ore 10.30 alle ore 19.30. L’azienda che ha portato in Italia la mattonella fotovoltaica si chiama Ecopro – https://www.eco-pro.it – azienda di progettazione orientata da 20 anni all’innovazione nell’ambito dell’energia e dell’ingegneria ambientale, per costruire un futuro sostenibile. Le piastrelle fotovoltaiche Platio, rappresentano un nuovo modo di creare energia pulita, attraverso celle solari integrate in mattonelle. La loro struttura, in materiale plastico riciclato e vetro ... Leggi su newsagent (Di giovedì 6 aprile 2023) Hyper Room– www.hyper-room.com – in occasione del Fuorisalone 2023, unisce aziende del settore Design che si distinguono per innovazione tecnologica e sostenibilità, per o?rire soluzioni smart rivolte a privati e pubblica amministrazione, nella location in Corso Genova 20 angolo via Ariberto 1 – Da Lunedì 17 Aprile a Domenica 23 dalle ore 10.30 alle ore 19.30. L’azienda che ha portato inla mattonella fotoica si chiama Ecopro – https://www.eco-pro.it – azienda di progettazione orientata da 20 anni all’innovazione nell’ambito dell’energia e dell’ingegneria ambientale, per costruire un futuro sostenibile. Le piastrelle fotoiche Platio, rappresentano un nuovo modo di creare energia pulita, attraverso celle solari integrate in mattonelle. La loro struttura, in materiale plastico riciclato e vetro ...

