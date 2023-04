Pensioni 2024, Mobilitazione Cgil, Cisl, Uil: al 5° punto la riforma previdenziale (Di giovedì 6 aprile 2023) Molti lavoratori nella sezione commenti ci hanno chiesto più volte di comprendere le intenzioni dei sindacati nei confronti del Governo visto quest’ultimo pare proseguire senza convocarli e senza occuparsi della riforma previdenziale, tanto cara ai lavoratori, sebbene si sia prossimi al Decreto Lavoro, come più volte dichiarato dalla Ministra Calderone. Sul sito della Cgil pare siano state svelate le prossime mosse, infatti si può leggere il comunicato ufficiale che annuncia le mobilitazioni a Maggio della triplice. Cgil, Cisl E UIL hanno deciso di muoversi congiuntamente al fine di ottenere un cambiamento delle politiiche economiche, sociali, occupazionali e previdenzieli. Tre le date già fissate su Bologna, Milano e Napoli, 5, 13 e 20 maggio. Di seguito il comunicato redatto, che riportiamo ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 6 aprile 2023) Molti lavoratori nella sezione commenti ci hanno chiesto più volte di comprendere le intenzioni dei sindacati nei confronti del Governo visto quest’ultimo pare proseguire senza convocarli e senza occuparsi della, tanto cara ai lavoratori, sebbene si sia prossimi al Decreto Lavoro, come più volte dichiarato dalla Ministra Calderone. Sul sito dellapare siano state svelate le prossime mosse, infatti si può leggere il comunicato ufficiale che annuncia le mobilitazioni a Maggio della triplice.E UIL hanno deciso di muoversi congiuntamente al fine di ottenere un cambiamento delle politiiche economiche, sociali, occupazionali e previdenzieli. Tre le date già fissate su Bologna, Milano e Napoli, 5, 13 e 20 maggio. Di seguito il comunicato redatto, che riportiamo ...

