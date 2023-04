Pensare l’immaginario, Ocone: “Le competenze ci sono. Fondazioni necessarie per offrire una visione” (Di giovedì 6 aprile 2023) sono numerose, prolifiche e attive negli ambiti più disparati, ma hanno una debolezza: procedono in ordine sparso. Dunque, l’obiettivo è fare in modo che la pluralità delle loro voci possa trovare un coordinamento per aiutare a consolidare una “visione”. È stato il professor Corrado Ocone, nella veste di presidente del Comitato scientifico di Nazione Futura, a soffermarsi sulla necessità di superare la “dispersione” che ha caratterizzato finora il lavoro delle Fondazioni e delle associazioni di area conservatrice e liberale. Queste realtà sono state al centro di uno dei panel di “Pensare l’immaginario italiano. Stati generali della cultura nazionale”, concluso dall’intervento del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. Ocone: “Le ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 aprile 2023)numerose, prolifiche e attive negli ambiti più disparati, ma hanno una debolezza: procedono in ordine sparso. Dunque, l’obiettivo è fare in modo che la pluralità delle loro voci possa trovare un coordinamento per aiutare a consolidare una “”. È stato il professor Corrado, nella veste di presidente del Comitato scientifico di Nazione Futura, a soffermarsi sulla necessità di superare la “dispersione” che ha caratterizzato finora il lavoro dellee delle associazioni di area conservatrice e liberale. Queste realtàstate al centro di uno dei panel di “italiano. Stati generali della cultura nazionale”, concluso dall’intervento del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli.: “Le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Perdukistan : se avete problemi di stitichezza - intellettuale, che avete capito! - suggerisco di pensare l'immaginario italiano… - BiagioRR : RT @LuigiMascheroni: Tra poco all’Hotel Quirinale a Roma per “Pensare l’immaginario l’italiano”. Parlerò di gestione, tutela e valorizzazio… - detocquevillei : RT @LuigiMascheroni: Tra poco all’Hotel Quirinale a Roma per “Pensare l’immaginario l’italiano”. Parlerò di gestione, tutela e valorizzazio… - lellinara : RT @LuigiMascheroni: Tra poco all’Hotel Quirinale a Roma per “Pensare l’immaginario l’italiano”. Parlerò di gestione, tutela e valorizzazio… - jacopougolini2 : In occasione del convegno ”Pensare l’immaginario italiano”, @nazione_futura ha prodotto un numero speciale dove ci… -

Intelligenza artificiale, non sempre infallibile: un incontro spiazzante con l'AI ...a leggere l'articolo online e trovo questo mio immaginario lavoro ... L'articolo online è scritto con quel tipico stile editoriale che ...e di nulla con una sussiegosità fumosa e vuota che fa pensare ... Il Po tra culture, civiltà e disastri ecologici: intervista a Tobias Jones ... tutto ciò che siamo soliti ricondurre all'immaginario medievale. ... A volte, passeggiando, avevo l'impressione di trovarmi sulle ... È molto triste pensare che un mondo così affascinante e magico si ... "La Via Crucis delle vittime di violenza per dare voce al calvario di chi soffre" Domani (oggi, ndr) ci sarà l'incontro Pensare e immaginare ... Liberiamo la cultura per un nuovo immaginario italiano". E sono felice ... ...a leggere'articolo online e trovo questo miolavoro ...'articolo online è scritto con quel tipico stile editoriale che ...e di nulla con una sussiegosità fumosa e vuota che fa...... tutto ciò che siamo soliti ricondurre all'medievale. ... A volte, passeggiando, avevo'impressione di trovarmi sulle ... È molto tristeche un mondo così affascinante e magico si ...Domani (oggi, ndr) ci sarà'incontroe immaginare ... Liberiamo la cultura per un nuovoitaliano". E sono felice ... Pensare l'immaginario italiano (nella postmodernità) Barbadillo