Pedro Pascal: "Avrei detto sì a qualsiasi cosa mi avesse chiesto Almodóvar" (Di giovedì 6 aprile 2023) L'attore Pedro Pascal ha ammesso che sarebbe stato disposto a qualsiasi cosa pur di essere diretto da Almodóvar, che lo ha voluto come protagonista del corto Strange Way of Life. Pedro Pascal ha parlato della sua esperienza sul set di Strange Way of Life, il cortometraggio diretto da Pedro Almodóvar che lo vedrà protagonista accanto a Ethan Hawke. Il progetto debutterà al festival di Cannes 2023 e avrà la durata di circa 30 minuti Il ruolo affidato alla star di The Last Of Us nell'opera è quello di un uomo che fa visita a uno sceriffo, amico e amante, dopo 25 anni. Pedro Pascal, intervistato da Insider, ha dichiarato: "Poteva chiedermi di fare qualsiasi cosa e lo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 aprile 2023) L'attoreha ammesso che sarebbe stato disposto apur di essere diretto da, che lo ha voluto come protagonista del corto Strange Way of Life.ha parlato della sua esperienza sul set di Strange Way of Life, il cortometraggio diretto dache lo vedrà protagonista accanto a Ethan Hawke. Il progetto debutterà al festival di Cannes 2023 e avrà la durata di circa 30 minuti Il ruolo affidato alla star di The Last Of Us nell'opera è quello di un uomo che fa visita a uno sceriffo, amico e amante, dopo 25 anni., intervistato da Insider, ha dichiarato: "Poteva chiedermi di faree lo ...

