Pechino Express 2023 streaming e diretta tv | dove vedere la quinta puntata

(Di giovedì 6 aprile 2023) , 6 aprile Stasera, giovedì 6 aprile, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda ladi, la decima edizione del docu-reality condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Il primo è conduttore del reality fin dalla seconda edizione (dopo essere stato concorrente nella prima, condotta da Emanuele Filiberto di Savoia ed in onda su Rai 2), mentre il secondo – concorrente dell’ottava edizione – è subentrato a della Gherardesca dopo un suo infortunio in alcune puntate dell’edizione 2022. La produzione ha infine deciso di mantenere la conduzione a due per il resto della stagione e di confermarla anche in questa.in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chilosanonsisa_ : Recuperato anche questa settimana Pechino Express e già se ne era andata la Petolicchio, ora se ne vanno pure gli a… - StufaMarcia1 : @PiazzapulitaLA7 @elsafornero Solo a vederla mi viene l’ulcera. Sentirla sarebbe troppo. Grazie per l’informazione.… - lokiodinvson : Comunque Pechino express ha riavuto la mia attenzione quando nella puntata di settimana scorsa ha messo praticamente mezza Case 143 - TillyDunnage13 : RT @chefreschetto: io ogni tanto totalmente a caso e rido pensando a cosa ci regalerebbero Maria De Filippi e Sabrina Ferilli insieme a pe… - SADE56572333 : @VeronicaMatteis @ehiholabebe @PechinoExpress @CdGherardesca Non credere..io che amo in modo viscerale Pechino expr… -

Stasera , giovedì 6 aprile 2023, nuovo appuntamento con" La Via delle Indie . La quinta puntata di2023 va in onda su Sky Uno alle ore 21.15 e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma NOW . Le sei coppie di ...... Fiore Argento , sorella maggiore della più nota Asia, Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini , e la modella Helena Prestes (vista un anno fa a, dove ha partecipato ...... ecco tutti i migliori prodotti sul mercato Il mai più senza della beauty routine L'acqua! Federica è nota al pubblico per alcuni programmi televisivi come Italia's Got Talent e, ma ...

Pechino Express 2023: anticipazioni sulla quinta puntata di oggi, 6 aprile La Gazzetta dello Sport

Quinto appuntamento stasera con Pechino Express - La Via Delle Indie. Le sei coppie rimaste in gara affronteranno la quinta tappa dell'avventuroso viaggio in onda su Sky Uno. Ecco tutte le Anticipazio ...Benvenuti nel Borneo Malese! Nella nuova puntata di Pechino Express – La via delle Indie di stasera, giovedì 6 aprile, alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, le sei coppie rimaste ...