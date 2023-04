Pechino Express 2023 | le anticipazioni della quinta tappa | ospite Victoria Cabello | stasera 6 aprile FOTO

(Di giovedì 6 aprile 2023)di, le coppie si spostano dal villaggio di Kampung Giam a Sibu:in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.tornaalle 21:15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, con la. I viaggiatori percorreranno 494 km, tra nuove sfide e passaggi di fortuna. La competizione è sempre più nel vivo: l'adventure game, condotto da CostantinoGherardesca ed Enzo Miccio, arriva nel Bormeo. Le coppie si spostano dal villaggio di Kampung Giam a Sibu.puntata...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MondoTV241 : Pechino Express, prima tappa nel Borneo malese, arriva Victoria Cabello (ANTICIPAZIONI) #pechinoexpress - chefreschetto : io ogni tanto totalmente a caso e rido pensando a cosa ci regalerebbero Maria De Filippi e Sabrina Ferilli insieme… - Elysian__99 : @_nikella_ Ma riuscite a formulare anche altre frasi o sapete parlare solo di rosicamento? Semplicemente la Nikita… - MaryRose8999 : @cupofgreentea1 Ma se anche l’anno scorso a Pechino express ha fatto la stessa cosa coi genitori ?? svegliatevi vi prego - loueeh_oioi : pechino express day ma senza le avvocate da poter insultare -

2023 torna stasera 6 aprile alle 21:15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, con la quinta tappa. I viaggiatori percorreranno 494 km, tra nuove sfide e passaggi di ...Tutto pronto per la quinta puntata dell'edizione 2023 di, in onda su Sky Uno nella prima serata (21:15) giovedì 6 aprile. I viaggiatori sbarcano nel Borneo Malese, in una puntata che vedrà protagonista Victoria Cabello. Il percorso è lungo ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Nel nuovo appuntamento di" La via delle Indie giovedì 6 aprile, alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , le sei coppie rimaste in gara approdano in questa isola enorme, divisa tra Malesia, ...

Pechino Express, prima tappa nel Borneo malese. Ospite, Victoria Cabello. Anticipazioni Sky Tg24

Le coppie si spostano dal villaggio di Kampung Giam a Sibu. Ospite della puntata Victoria Cabello. Pechino Express – La via delle Indie: un frame della nuova tappa nel Borneo Malese Benvenuti nel ...Helena Prestes è una nota modella e insegnante di yoga. È diventata nota al pubblico dopo la sua esperienza a Pechino Express nel 2022. Andiamo a conoscere qualche cosa in più su di lei: ecco chi è.