**Pd: verso accordo su segreteria, forse già oggi si chiude** (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - accordo in dirittura di arrivo per la segreteria Pd. La segreteria Elly Schlein avrebbe chiuso l'intesa di massima con Stefano Bonaccini. In queste ore si sta limando il lavoro di composizione della squadra che potrebbe essere annunciata già in giornata. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Adnkronos) -in dirittura di arrivo per laPd. LaElly Schlein avrebbe chiuso l'intesa di massima con Stefano Bonaccini. In queste ore si sta limando il lavoro di composizione della squadra che potrebbe essere annunciata già in giornata.

