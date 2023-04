Pd | il rompicapo della nuova segreteria Schlein fa i conti con “gattopardi” e opportunisti

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 6 aprile 2023) Boatos interni danno per fatta ladell’era. L’accordo tra la noe-segretaria del Pd e lo sconfitto Stefano Bonaccini – conferma l’Adnkronos – sarebbe in dirittura di arrivo. Se ancora manca l’ufficialità è solo perché in queste ore sarebbe in corso un lavoro di limatura sulla composizionesquadra, nella quale – pare – non dovrebbero esserci vicesegretari. In realtà, basta leggere in controluce alcune dichiarazioni del fronte “pro” per cogliere la presenza di un certo malpancismo. È il caso, ad esempio, di Rossella Muroni, già presidente di Legambiente, data per certa alla guida del dipartimento dem che si occupa di ecologia e poi inspiegabilmente uscita dai radar. È la primatratta«Non sarò nella prossima ...