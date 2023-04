Pd, Franceschini: "Alle Europee? Il 30%". Ipotesi Emiliano capolista (Di giovedì 6 aprile 2023) Elly Schlein è segretaria del Pd ormai da più di un mese, ma ancora della nuova Segreteria non c'è traccia. La neo leader e il presidente Bonaccini non trovano un accordo quasi su nulla ed è un continuo scontro tra le diverse correnti, con i soliti cacicchi e capibastone a farla da padroni. Dario Franceschini - si legge sul Foglio - accetta scommesse con i suoi amici: "Alle Europee il Pd prenderà il 30 per cento". E se lo dice lui non c’è ragione di dubitarne. Andrà certamente così. Perché Franceschini non ne sbaglia una, come sa bene Elly Schlein che a gennaio aveva consultato l’oracolo del Nazareno. "Tu vincerai il congresso", le disse. Ma ora la segretaria del Pd ha lo sguardo ben piantato a terra sul presente, anche se cominciano a spargersi alcune voci, secondo le quali Schlein vorrebbe l'attuale presidente della ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 6 aprile 2023) Elly Schlein è segretaria del Pd ormai da più di un mese, ma ancora della nuova Segreteria non c'è traccia. La neo leader e il presidente Bonaccini non trovano un accordo quasi su nulla ed è un continuo scontro tra le diverse correnti, con i soliti cacicchi e capibastone a farla da padroni. Dario- si legge sul Foglio - accetta scommesse con i suoi amici: "il Pd prenderà il 30 per cento". E se lo dice lui non c’è ragione di dubitarne. Andrà certamente così. Perchénon ne sbaglia una, come sa bene Elly Schlein che a gennaio aveva consultato l’oracolo del Nazareno. "Tu vincerai il congresso", le disse. Ma ora la segretaria del Pd ha lo sguardo ben piantato a terra sul presente, anche se cominciano a spargersi alcune voci, secondo le quali Schlein vorrebbe l'attuale presidente della ...

