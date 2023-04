Pd: De Giovanni, 'De Luca? Io contro terzi mandati' (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - Io responsabile cultura nella nuova segreteria Pd? “Non ne so nulla, non posso né confermare né smentire una cosa che non so. A me non ha chiamato nessuno, se mi chiamassero direi che sono onoratissimo e felicissimo, direi 'grazie' e valuterei la natura dell'impegno”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, lo scrittore Maurizio De Giovanni, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Lei è un napoletano doc: è d'accordo nel dare la possibilità del terzo mandato al governatore campano Vincenzo De Luca? “Io sono contro i terzi mandati”. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - Io responsabile cultura nella nuova segreteria Pd? “Non ne so nulla, non posso né confermare né smentire una cosa che non so. A me non ha chiamato nessuno, se mi chiamassero direi che sono onoratissimo e felicissimo, direi 'grazie' e valuterei la natura dell'impegno”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, lo scrittore Maurizio De, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Lei è un napoletano doc: è d'accordo nel dare la possibilità del terzo mandato al governatore campano Vincenzo De? “Io sono”.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : PD, DE GIOVANNI: IO NELLA SEGRETERIA PD? NESSUNO MI HA CHIAMATO, NON CONFERMO NE’ SMENTISCO, SE MI C ... - - rickysamp69 : RT @sergio_segre: + In Luca: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno”. In Giovanni, le ultime parole di Gesù sono semplicement… - rickysamp69 : RT @sergio_segre: Più si studiano i Vangeli, e più appaiono evidenti le contraddizioni tra loro. Infatti non concordano neppure sul giorno… - ful_magazine : Il San Giovanni Battista di #LorenzoGhiberti, l’Incredulità di San Tommaso di #AndreadelVerrocchio e il San Luca de… - Filopemene : @conteDartagnan Ma Sangiuliano sa che i Vangeli di Marco, Matteo, Luca e Giovanni sono stati scritti in greco, al t… -