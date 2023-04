“Pazzesco | lo fanno insieme” Oriana e Daniele | la notizia boom circola veloce

(Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo il GF Vip 7Marzoli eDal Moro si sono rivisti e hanno praticamente iniziato una storia d’amore per la gioia dei fan. Nonostante ci fossero stati dei dubbi soprattutto sulle reali intenzioni dell’ex gieffino, una volta finito il reality show si stanno facendo vedere sempre. E ora tutti i loro fan potrebbero rivederli subito protagonisti da un’altra parte. Se arriveranno riscontri, ci sarebbe grandissimo entusiasmo da parte del pubblico, che potrebbe scoprirli in un’altra veste. Intanto, è successo anche qualcos’altro di significativo adMarzoli eDal Moro. Sui social l’ex volto di Uomini e Donne ha pubblicato alcuni videoalla spagnola. La colazione a letto e poi una bellissima sorpresa che ha emozionato i fan della coppia. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giuliogaia : @fattoquotidiano @luciomusolino Pazzesco, i clandestini oltre che sbarcare illegalmente ci fanno anche causa!! - Jopep83 : @FutbolDaltonico @FIGC @acspezia Pazzesco!!!Come ho detto ieri,per l'elezione di Gravina,fanno tutto alla luce del… - zara_vittoria : @Zheloconti @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Pazzesco Cmq già lo fanno - Sicilianodoc7 : RT @mbrunella89: Adesso è colpa nostra anche se fanno controlli su altre squadre.. pazzesco! (Roma. Lazio e Salernitana) - mbrunella89 : Adesso è colpa nostra anche se fanno controlli su altre squadre.. pazzesco! (Roma. Lazio e Salernitana) -

...abbiamo creato una community che è passata da 0 a 4mila clienti con un tasso di ingaggioe ... che portano in azienda dati importanti, su cui sioperazioni mirate che permettono un ...Dopo 197 giorni al GF Vip arriva per la coppia un benotornato. Clizia e Guendale cose in grande per celebrare la sorellina 29enne e il fratello 37enne con una festa anni 70. La 42enne ...C'è un turnover, situazioni di sfruttamento anche lì. Inoltre se prima eri un piccolo ... Ma occasioni come questo festival tivedere che il campo della letteratura è largo, non solo ...

Pazzesco nel lancio del peso, fa due volte il record mondiale e per ... Fanpage.it

MONREALE, 6 aprile – Un'ascesa rapidissima, anzi forse sarebbe più appropriato dire una vera e propria impennata. Dopo l'eliminazione dal talent show ''Amici di Maria De Filippi'' non sembra destinata ...Il tecnico del Lecce: "I complimenti di Spalletti fanno piacere, questi ragazzi si sono conquistato tutto con il lavoro. Dobbiamo giocare con spensieratezza" ...