Pazienza: "Il Napoli può fare la differenza anche in Champions" (Di giovedì 6 aprile 2023) Michele Pazienza, ex calciatore del Napoli, attuale allenatore dell'Audace Cerignola, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", di seguito le sue dichiarazioni: “Stiamo facendo un bel percorso con l’Audace Cerignola, un percorso anche inaspettato perché ad inizio stagione l’obiettivo era mantenere la categoria e oggi ci troviamo a disputare i playoff e sarà un’esperienza importante. E’ un risultato storico per questa piazza e questo risultato mi gratifica parecchio. Il periodo più bello da calciatore l'ho vissuto sicuramente a Napoli, la piazza mi ha accolto e voluto bene, è stato il momento più bello ed indimenticabile perché quello era il Napoli della rinascita, che doveva tornare al palcoscenico che meritava e noi da buoni gregari ci siamo riusciti dando il meglio di noi ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 6 aprile 2023) Michele, ex calciatore del, attuale allenatore dell'Audace Cerignola, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", di seguito le sue dichiarazioni: “Stiamo facendo un bel percorso con l’Audace Cerignola, un percorsoinaspettato perché ad inizio stagione l’obiettivo era mantenere la categoria e oggi ci troviamo a disputare i playoff e sarà un’esperienza importante. E’ un risultato storico per questa piazza e questo risultato mi gratifica parecchio. Il periodo più bello da calciatore l'ho vissuto sicuramente a, la piazza mi ha accolto e voluto bene, è stato il momento più bello ed indimenticabile perché quello era ildella rinascita, che doveva tornare al palcoscenico che meritava e noi da buoni gregari ci siamo riusciti dando il meglio di noi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1926pe : RT @napolimagazine: L'EX - Pazienza: 'A Napoli il periodo più bello, gli azzurri possono fare bene in Champions' - 1926pe : RT @cn1926it: #Pazienza: 'Al #Napoli ho vissuto il periodo più bello. #Lecce per ripartire' - cn1926it : #Pazienza: 'Al #Napoli ho vissuto il periodo più bello. #Lecce per ripartire' - napolimagazine : L'EX - Pazienza: 'A Napoli il periodo più bello, gli azzurri possono fare bene in Champions' - zoydwheeler2 : RT @fifinhoso: @pap1pap Rocchi quello di Inter Napoli dove cacció Obi per doppia ammonizione e diede rigore contro fuori area, facendo perd… -