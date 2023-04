Paura nel Comasco, mongolfiera perde quota e si schianta sui fili dell’alta tensione: quattro feriti – Video (Di giovedì 6 aprile 2023) Momenti di Paura nel tardo pomeriggio di oggi a Cassina Rizzardi (Como), dove una mongolfiera in giro turistico con quattro persone a bordo, ha perso improvvisamente quota. Nella discesa repentina, il pallone aerostatico ha toccato i fili dell’alta tensione, cadendo infine sulla cancellata di un’abitazione. Inoltre, la bombola al butano che consente di dare gas alla mongolfiera ha finito per incendiare anche il cestello. Inizialmente si temevano gravi conseguenze per gli occupanti: alla fine il bilancio è certamente meno grave del previsto, dal momento che si parla di un ferito in codice giallo e di tre persone soccorse in codice verde dal personale del 118 intervenuto con quattro mezzi, mentre i vigili del fuoco hanno spento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Momenti dinel tardo pomeriggio di oggi a Cassina Rizzardi (Como), dove unain giro turistico conpersone a bordo, ha perso improvvisamente. Nella discesa repentina, il pallone aerostatico ha toccato i, cadendo infine sulla cancellata di un’abitazione. Inoltre, la bombola al butano che consente di dare gas allaha finito per incendiare anche il cestello. Inizialmente si temevano gravi conseguenze per gli occupanti: alla fine il bilancio è certamente meno grave del previsto, dal momento che si parla di un ferito in codice giallo e di tre persone soccorse in codice verde dal personale del 118 intervenuto conmezzi, mentre i vigili del fuoco hanno spento ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Che strano: aumentano i controlli sul #RedditoDiCittadinanza e crollano le domande del 65%. Sono diventati tutti im… - colvieux : Il microcosmo riproduce il macrocosmo. La psiche umana è sempre presa nel conflitto tra sviluppo e regressione. Lo… - ilfattovideo : Paura nel Comasco, mongolfiera perde quota e si schianta sui fili dell’alta tensione: quattro feriti – Video - semprelibri : RT @Alberto63Al: Ridere,ridere,ridere ancora Ora la guerra paura non fa, Brucian nel fuoco le divise la sera, Brucia nella gola vino a sa… - zorzando2 : @VicolodelleNews Cos’è ha paura di essere messa nel dimenticatoio e spera in qualche like in più dalle donnalisi? M… -