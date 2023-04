Paupisi | il ragioniere Iannella va in pensione dopo 43 anni Coletta | “Fedeltà incondizionata”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – 25 aprile 1979 – 31 marzo 2023:43di servizio va inil‘storico’ del Comune di, Francesco Antonio. Il, conosciutissimo in provincia poiché impegnato anche in politica, ha visto entrare in servizio unol’altro diversi nuovi dipendenti ed oggi43la prima timbratura, appenderà come si suol dire in gergo il badge al chiodo per godersi la meritatissima. Ha lavorato con cinque sindaci: i due compianti Gaetano Sessa e Floridante Bizzarro, e poi con Luigi Polcino, Angelo Aceto ed oggi con Antonio. ...