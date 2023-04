Passaro-Muller oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Marrakech 2023

(Di giovedì 6 aprile 2023) Francescose la vedrà contro Alexandrenel secondo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sulla terra rossa della città araba. Il tennista azzurro mette nel mirino i primi quarti di finale in carriera a livello Atp. Dopo il sofferto successo all’esordio contro Karatsev, sulla strada dici sarà l’ostico francese, numero 80 della Race e capace di raggiungere i quarti a Doha in stagione. L’unico precedente tra i due risale al 2022, in occasione del Challenger di Sanremo, e in quel caso vinse. Stavolta, però, saràa partire favorito secondo i bookmakers. In palio un posto ai quarti contro il vincente del match Musetti-Gaston. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA DEL ...

...30 - (3) Van de Zandschulp vs O'Connell A seguire - Popyrin vs (2) Evans A seguire - (1) Musetti vs Gaston A seguire -vsCOURT 2 Dalle ore 12:30 - (Q) E. Ymer vs (4) Griekspoor A ...Francescose la vedrà, invece, con il francese Alexandre(n.126 ATP), che all'esordio ha eliminato in due set il connazionale testa di serie n.6 Richard Gasquet (n.42 del ranking). Il ...Al secondo turnoattende il vincente del derby francese - in programma oggi - tra Alexandre, n.126 ATP, ed il veterano Richard Gasquet, n.42 del ranking e sesto favorito del seeding. ...

