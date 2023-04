Passaro-Muller oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Marrakech 2023 (Di giovedì 6 aprile 2023) Francesco Passaro se la vedrà contro Alexandre Muller nel secondo turno dell’ATP 250 di Marrakech 2023, torneo di scena sulla terra rossa della città araba. Il tennista azzurro mette nel mirino i primi quarti di finale in carriera a livello Atp. Dopo il sofferto successo all’esordio contro Karatsev, sulla strada di Passaro ci sarà l’ostico francese Muller, numero 80 della Race e capace di raggiungere i quarti a Doha in stagione. L’unico precedente tra i due risale al 2022, in occasione del Challenger di Sanremo, e in quel caso vinse Passaro. Stavolta, però, sarà Muller a partire favorito secondo i bookmakers. In palio un posto ai quarti contro il vincente del match Musetti-Gaston. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA DEL ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Francescose la vedrà contro Alexandrenel secondo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sulla terra rossa della città araba. Il tennista azzurro mette nel mirino i primi quarti di finale in carriera a livello Atp. Dopo il sofferto successo all’esordio contro Karatsev, sulla strada dici sarà l’ostico francese, numero 80 della Race e capace di raggiungere i quarti a Doha in stagione. L’unico precedente tra i due risale al 2022, in occasione del Challenger di Sanremo, e in quel caso vinse. Stavolta, però, saràa partire favorito secondo i bookmakers. In palio un posto ai quarti contro il vincente del match Musetti-Gaston. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA DEL ...

