Passaro-Muller oggi in tv, ATP Marrakech 2023: orario, programma, streaming (Di giovedì 6 aprile 2023) Si completerà con la sfida tra l’azzurro Francesco Passaro ed il transalpino Alexandre Muller il doppio incrocio tra Italia e Francia negli ottavi di finale del torneo ATP Marrakech 2023: il match sarà il quarto dalle 12.30 ora italiana sul Center Court. L’incontro Passaro-Muller del torneo ATP Marrakech 2023 verrà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SuperTennix e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro del torneo di Marrakech. Musetti-Gaston oggi in tv, ATP Marrakech 2023: orario, programma, streaming CALENDARIO ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) Si completerà con la sfida tra l’azzurro Francescoed il transalpino Alexandreil doppio incrocio tra Italia e Francia negli ottavi di finale del torneo ATP: il match sarà il quarto dalle 12.30 ora italiana sul Center Court. L’incontrodel torneo ATPverrà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la direttaverrà assicurata da SuperTennix e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro del torneo di. Musetti-Gastonin tv, ATPCALENDARIO ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fprime86 : RT @lorenzofares: Oggi pomeriggio vi racconto live su @SuperTennisTv il doppio incrocio Italia-Francia di 2T del torneo #ATPMarrakech ???? #… - WeAreTennisITA : Oggi a Marrakech gioca anche Andrea Vavassori, che ha sconfitto Jarry in tre set. Bonadio invece è stato sconfitto… - lorenzofares : Oggi pomeriggio vi racconto live su @SuperTennisTv il doppio incrocio Italia-Francia di 2T del torneo #ATPMarrakech… - BananitaMayu : RT @LorenzoAndreol4: Eccola qui, la seconda vittoria in carriera a livello Atp per Francesco #Passaro. Il perugino supera Aslan Karatsev co… - henryejune : RT @lorenzofares: Bel ritorno dopo l'infortunio per Francesco #Passaro ????, che al torneo #ATP di Marrakech ???? batte Aslan Karatsev 75 36 63… -