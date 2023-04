Pasqua sicura, piano rafforzato di Prefettura e Forze dell’Ordine: controlli speciali nei luoghi della movida (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Prefetto di Avellino, Paola Spena, ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica alla quale sono intervenuti, oltre ai vertici delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale, anche il Sindaco di Avellino ed il delegato provinciale Anci. Nel corso della riunione sono stati condivisi i servizi di controllo da dispiegare in occasione delle prossime festività Pasquali, a tutela dell’Ordine e sicurezza pubblica, con un rafforzamento in generale delle misure di prevenzione e contrasto contro ogni forma di illegalità. Al fine di garantire una Pasqua in sicurezza è stato disposto il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo lungo le principali arterie stradali ed autostradali in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Prefetto di Avellino, Paola Spena, ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica alla quale sono intervenuti, oltre ai vertici delle, dei Vigili del Fuoco ePolizia Stradale, anche il Sindaco di Avellino ed il delegato provinciale Anci. Nel corsoriunione sono stati condivisi i servizi di controllo da dispiegare in occasione delle prossime festivitàli, a tutelae sicurezza pubblica, con un rafforzamento in generale delle misure di prevenzione e contrasto contro ogni forma di illegalità. Al fine di garantire unain sicurezza è stato disposto il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo lungo le principali arterie stradali ed autostradali in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FuoriIncuboUe : RT @ritadallachiesa: @annamariamoscar Sto facendo girare anche privatamente. Incredibile che la cultura venga fermata per problemi così’ in… - Trmtv : Pasqua Sicura: 80 Carabinieri mobilitati per controlli straordinari a Barletta e dintorni - ritadallachiesa : @annamariamoscar Sto facendo girare anche privatamente. Incredibile che la cultura venga fermata per problemi così’… - Pienaesatura1 : @LaCate___ @dordule All'inizio pensavo parlaste di Gesù Cristo, vista la Pasqua, ma forse non sono così sicura?? - Danipol1970 : @laDeaBiancaLeto Direi di sì e sono sicura che sono buonissimi. Si fanno per Pasqua? -

Serie D LIVE: STRESA VERGANTE - BRA FINISCE 1 - 1 AL 'FORLANO'. RIVIVI LA DIRETTA ...sicura di Daqoune, nel cuore dell'area, miracolo di Galli ma gioco fermo per decisione dell'arbitro; Stresa Vergante - Bra 1 - 1, finale! I giallorossi salgono a 62 punti in classifica e dopo Pasqua ... Palermo, carabinieri donano uova di Pasqua allo Zen ... hanno ricevuto in dono 40 uova di Pasqua. Le uova sono state consegnate ai bambini dai Carabinieri ... ha approfondito lo studio della geografia: l'incoraggiamento finale di Sonia, con "sono sicura che ... Pasqua in sicurezza: controlli straordinari dei Carabinieri Sono complessivamente 80 i Carabinieri della Compagnia di Barletta impegnati nel piano di controlli straordinari organizzato per garantire una Pasqua sicura ai residenti e ai turisti che durante le festività pasquali, affolleranno la città di Barletta e le limitrofe San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Margherita di Savoia. Carabiniere di ... ...di Daqoune, nel cuore dell'area, miracolo di Galli ma gioco fermo per decisione dell'arbitro; Stresa Vergante - Bra 1 - 1, finale! I giallorossi salgono a 62 punti in classifica e dopo...... hanno ricevuto in dono 40 uova di. Le uova sono state consegnate ai bambini dai Carabinieri ... ha approfondito lo studio della geografia: l'incoraggiamento finale di Sonia, con "sonoche ...Sono complessivamente 80 i Carabinieri della Compagnia di Barletta impegnati nel piano di controlli straordinari organizzato per garantire unaai residenti e ai turisti che durante le festività pasquali, affolleranno la città di Barletta e le limitrofe San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Margherita di Savoia. Carabiniere di ... Pasqua sicura, dispiegamento di forze dell'ordine e controlli sul ... BarlettaLive Vacanze in Italia: boom del turismo a Pasqua, ma i problemi restano | Varie Nei giorni che precedono la Pasqua, la folla aumenta Turisti Attraverso le stradine ... Ministro d’ufficio Festa della melone “Fratelli d’Italia”, ha detto il governo fornisce canali sicuri alla legge ... Regali di Pasqua: 10 idee regalo originali Capita spesso che nei periodi di festa si incontrino amici e parenti che non si vedono quotidianamente e che magari ci riservano un invito a pranzo o a cena, in tal caso è sempre buona regola ... Nei giorni che precedono la Pasqua, la folla aumenta Turisti Attraverso le stradine ... Ministro d’ufficio Festa della melone “Fratelli d’Italia”, ha detto il governo fornisce canali sicuri alla legge ...Capita spesso che nei periodi di festa si incontrino amici e parenti che non si vedono quotidianamente e che magari ci riservano un invito a pranzo o a cena, in tal caso è sempre buona regola ...