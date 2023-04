Pasqua, il messaggio di mons. Accrocca: “Che la pace irrompa nella vita di tutti noi” (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il messaggio Pasquale di mons. Accrocca. Carissimi, Gesù Cristo è la nostra pace, colui che di due ha fatto un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che divideva uomini e popoli, cioè l’inimicizia. Egli è dunque venuto ad annunciare pace sia ai vicini che ai più lontani. Per mezzo di lui, tutti gli uomini possono presentarsi al Padre in un solo Spirito (Ef 2,14.17-18). Spesso non c’è pace, purtroppo, tra nazione e nazione, ma tante volte non c’è pace neanche tra persona e persona, tra famiglia e famiglia, neppure tra i membri di una stessa famiglia… Possa davvero, la Persona del Cristo, irrompere allora con forza nella nostra vita ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo ille di. Carissimi, Gesù Cristo è la nostra, colui che di due ha fatto un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che divideva uomini e popoli, cioè l’inimicizia. Egli è dunque venuto ad annunciaresia ai vicini che ai più lontani. Per mezzo di lui,gli uomini possono presentarsi al Padre in un solo Spirito (Ef 2,14.17-18). Spesso non c’è, purtroppo, tra nazione e nazione, ma tante volte non c’èneanche tra persona e persona, tra famiglia e famiglia, neppure tra i membri di una stessa famiglia… Possa davvero, la Persona del Cristo, irrompere allora con forzanostra...

