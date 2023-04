Pasqua e ponti, tornano anche viaggi organizzati all'estero +23% (Di giovedì 6 aprile 2023) Non solo tanti viaggi di Pasqua degli italiani nella propria nazione ma anche all'estero tramite le agenzie di viaggio opo il lungo stop indotto dalla pandemia. Per la settimana di Pasqua e dei ponti ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) Non solo tantididegli italiani nella propria nazione maall'tramite le agenzie dio opo il lungo stop indotto dalla pandemia. Per la settimana die dei...

Pasqua e ponti, tornano anche viaggi organizzati all'estero +23% Non solo tanti viaggi di Pasqua degli italiani nella propria nazione ma anche all'estero tramite le agenzie di viaggio opo il lungo stop indotto dalla pandemia. Per la settimana di Pasqua e dei Ponti di primavera sono stati acquistati oltre 1,2 milioni di pacchetti vacanza tutto compreso presso la rete delle agenzie italiane, con un aumento del +11% sullo scorso anno. A farla da ... Prezzi dei carburanti in salita, i consumatori: rischio speculazioni sui viaggi di Pasqua ...costerà 120 mln a italiani "In concomitanza con le partenze degli italiani per le vacanze di Pasqua ..."che rischiano di determinare una stangata per chi si sposterà in auto durante feste e ponti"."In ... Pasqua e Pasquetta: castelli, musei e parchi archeologici aperti al pubblico ... nel ruolo di custodi della bellezza, hanno dato la disponibilità a garantire le aperture nei giorni di Pasqua e Pasquetta, ma anche nelle successive giornate festive e durante i ponti previsti nei ... Non solo tanti viaggi didegli italiani nella propria nazione ma anche all'estero tramite le agenzie di viaggio opo il lungo stop indotto dalla pandemia. Per la settimana die deidi primavera sono stati acquistati oltre 1,2 milioni di pacchetti vacanza tutto compreso presso la rete delle agenzie italiane, con un aumento del +11% sullo scorso anno. A farla da ......costerà 120 mln a italiani "In concomitanza con le partenze degli italiani per le vacanze di..."che rischiano di determinare una stangata per chi si sposterà in auto durante feste e"."In ...... nel ruolo di custodi della bellezza, hanno dato la disponibilità a garantire le aperture nei giorni die Pasquetta, ma anche nelle successive giornate festive e durante iprevisti nei ... Pasqua e ponti, tornano anche viaggi organizzati all'estero +23% Giornale di Sicilia Pasqua e Pasquetta: castelli, musei e parchi archeologici aperti al pubblico hanno dato la disponibilità a garantire le aperture nei giorni di Pasqua e Pasquetta, ma anche nelle successive giornate festive e durante i ponti previsti nei mesi di aprile e maggio. Questa ... Pasqua e ponti, tornano anche viaggi organizzati all'estero +23% Per la settimana di Pasqua e dei Ponti di primavera sono stati acquistati oltre 1,2 milioni di pacchetti vacanza tutto compreso presso la rete delle agenzie italiane, con un aumento del +11% sullo ... hanno dato la disponibilità a garantire le aperture nei giorni di Pasqua e Pasquetta, ma anche nelle successive giornate festive e durante i ponti previsti nei mesi di aprile e maggio. Questa ...Per la settimana di Pasqua e dei Ponti di primavera sono stati acquistati oltre 1,2 milioni di pacchetti vacanza tutto compreso presso la rete delle agenzie italiane, con un aumento del +11% sullo ...