Pasqua 2023 | Messa e Urbi et Orbi con Papa Francesco | orario e dove vederla in diretta tv e streaming

Città del Vaticano – Il sagrato della basilica, addobbato a festa con migliaia di fiori colorati, ospiterà la celebrazione eucaristica del giorno di Pasqua. Una Messa che sarà presieduta da Papa Francesco e che avrà inizio alle ore 10 con il rito del "Resuurrexit". Poi il giro in Papamobile per salutare i fedeli e, a mezzogiorno, dalla loggia centrale della basilica vaticana, il Messaggio di auguri e la benedizione Urbi et Orbi, ovvero alla Città (di Roma) e al mondo che si concluderà con la suonata a festa del plenum, cioè di tutte le campane di San Pietro, compreso il campanone. Tutta la celebrazione sarà trasMessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale ...

