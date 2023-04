Pasqua 2023, Autostrade: 15 milioni di italiani in viaggio. Nasce “Safety point”. A giugno esperimento sulla Firenze-Bologna (Di giovedì 6 aprile 2023) Saranno circa 15 milioni gli italiani in automobile che si metteranno in viaggio nel ponte di Oasqua 2023: l'ha detto in una intervista a "Non stop news" di Rtl 102.5 l'amministratore delegato di Autostrade, Roberto Tomasi, sottolineando che nell'Area Casilina Est, sarà aperto al pubblico un Safety point, punto di ascolto per gli automobilisti e di contatto con la Polizia di Stato. Sarà il primo di una serie di "punti sicurezza" che verranno estesi, progressivamente, a tutt'Italia Leggi su firenzepost (Di giovedì 6 aprile 2023) Saranno circa 15gliin automobile che si metteranno innel ponte di Oasqua: l'ha detto in una intervista a "Non stop news" di Rtl 102.5 l'amministratore delegato di, Roberto Tomasi, sottolineando che nell'Area Casilina Est, sarà aperto al pubblico un, punto di ascolto per gli automobilisti e di contatto con la Polizia di Stato. Sarà il primo di una serie di "punti sicurezza" che verranno estesi, progressivamente, a tutt'Italia

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Si: è veramente ora di dire BASTA a questa mattanza crudele, a questa Pasqua di sangue che grava sulle coscienze di… - fattoquotidiano : Superbonus, al Senato via libera definitivo al decreto. M5s: “Osceno, la fretta è per Pasqua?”. Pd: “Non risolve il… - Agenzia_Ansa : La Settimana Santa sarà più fredda di quella natalizia. Aria polare in arrivo dalla Norvegia sta entrando nel nostr… - Agenzia_Ansa : Pasqua e ponti, tornano anche i viaggi organizzati all'estero +23%. Dati Assoviaggi: 'Prenotati 1,2 milioni di pacc… - space_man83 : RT @vaticannews_it: Il Giovedì Santo Gesù “vede la marea sporca di tutta la menzogna e l’infamia che gli viene incontro in quel calice che… -