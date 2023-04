Parigi-Roubaix: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming (Di giovedì 6 aprile 2023) Uno dei momenti più attesi della stagione è senza alcun dubbio la Parigi-Roubaix, in programma per domenica 9 aprile con la sua 120a edizione. Lo scorso anno fu Dylan van Baarle a vincere in solitaria davanti a Wout Van Aert e Stefan Kung. L’Italia conta 14 vittorie su queste strade, L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Giro delle Fiandre donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming GP Indurain: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Leggi su blogciclismo (Di giovedì 6 aprile 2023) Uno dei momenti più attesi della stagione è senza alcun dubbio la, in programma per domenica 9 aprile con la sua 120a edizione. Lo scorso anno fu Dylan van Baarle a vincere in solitaria davanti a Wout Van Aert e Stefan Kung. L’Italia conta 14 vittorie su queste strade, L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Giro delle Fiandre donne:tv eGP Indurain:tv e

Parigi - Roubaix: caduta e frattura in ricognizione per Guazzini Continua la maledizione della Parigi - Roubaix per Vittoria Guazzini , della FDJ - SUEZ. L'atleta di Pontedera durante la ricognizione del percorso è rimasta coinvolta in una caduta che le ha procurato una frattura pelvica . Parigi - Roubaix, i consigli di Sonny Colbrelli a Filippo Ganna Se c'è uno che può dare a Filippo Ganna , protagonista di un ottimo secondo posto alla Milano - Sanremo , il giusto indirizzo per affrontare con possibilità di successo la Parigi - Roubaix , quello è Sonny Colbrelli , che ha domato la foresta di Arenberg e il pavè un anno e mezzo fa, vincendo l'edizione 2021, disputata in autunno causa Covid - 19. Il 32 enne bresciano ... Highlights Scheldeprijs 2023, Philipsen vince la classica fiamminga (VIDEO) Si è chiusa l'edizione 2023 della Scheldeprijs, classica fiamminga che come ogni anno si frappone tra Giro delle Fiandre e Parigi - Roubaix. È una classica corsa per velocisti e, infatti, è stato il belga Jasper Philipsen a prendersi il successo, bruciando in volata Sam Welsford e Mark Cavendish. Parigi-Roubaix, capre lungo il percorso: metodo green per eliminare le erbacce Parigi-Roubaix 2023: altimetria, percorso e favoriti La gara si delineerà su un percorso di 258 chilometri. La partenza è prevista da Compiègne, mentre l'arrivo nell'iconico Velodromo di Roubaix. I primi 96 chilometri sono agevoli e senza alcun tratto ...