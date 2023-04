Parigi-Roubaix donne | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

(Di giovedì 6 aprile 2023) Anche le ragazze si preparano a far ritorno nel nord della Francia. Sabato 8 aprile si disputerà la terza edizione della, che lo scorso anno fu vinta dalla nostra Elisa Longo Borghini in solitaria dopo un attacco nell’ultima parte di corsa; sul podio ai suoi lati salirono rispettivamente L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Scheldeprijstv eGiro delle Fiandretv e

Continua la maledizione dellaper Vittoria Guazzini , della FDJ - SUEZ. L'atleta di Pontedera durante la ricognizione del percorso è rimasta coinvolta in una caduta che le ha procurato una frattura pelvica . A ...Se c'è uno che può dare a Filippo Ganna , protagonista di un ottimo secondo posto alla Milano - Sanremo , il giusto indirizzo per affrontare con possibilità di successo la, quello è Sonny Colbrelli , che ha domato la foresta di Arenberg e il pavè un anno e mezzo fa, vincendo l'edizione 2021, disputata in autunno causa Covid - 19. Il 32 enne bresciano ...Si è chiusa l'edizione 2023 della Scheldeprijs, classica fiamminga che come ogni anno si frappone tra Giro delle Fiandre e. È una classica corsa per velocisti e, infatti, è stato il belga Jasper Philipsen a prendersi il successo, bruciando in volata Sam Welsford e Mark Cavendish , con i due che si sono ...

Parigi-Roubaix, capre lungo il percorso: metodo green per eliminare le erbacce la Repubblica

Vittoria Guazzini, una delle cicliste più importanti del movimento femminile italiano e internazionale, non sarà al via della Parigi-Roubaix 2023, in programma sabato 8 aprile. L’azzurra ha infatti ...Roubaix stregata per Vittoria Guazzini. La 22enne toscana della Fdj, iridata dell’inseguimento con il quartetto, è caduta durante la ricognizione dell’Inferno del Nord, che le donne affronteranno ...