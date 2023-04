Parigi-Roubaix 2023 | i favoriti Van Aert ci riprova | Van der Poel per la storia Ganna può sognare

(Di giovedì 6 aprile 2023) Mancano ormai solo tre giorni alla domenica di Pasqua e questo, per chi segue il ciclismo, significa che mancano solo tre giorni alla corsa più dura, più affascinante, più anacronistica ed eroica della stagione. Tra poco più di 72 ore partirà dalla solita sede di Compiegne la, terza Classica Monumento della stagione, giunta alla sua edizione numero 120. Le pietre, le strade di campagna ed il mitico Velodromo difaranno da palcoscenico per l’usuale parata di stelle del panorama delle due ruote che si presenteranno alla partenza dell’unica Monumento che si corre su suolo francese. I pretendenti alla vittoria sono tanti e, come sempre, provare a definire iè esercizio piuttosto complesso, dato soprattutto l’altissimo numero di variabili che il percorso propone. Partiamo dunque col dire che, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Edorsi53 : RT @lUltimoUomo: Abbiamo parlato con il presidente dell'associazione 'Les Amis de Paris Roubaix' di cosa vuol dire proteggere il mitico pav… - lUltimoUomo : Abbiamo parlato con il presidente dell'associazione 'Les Amis de Paris Roubaix' di cosa vuol dire proteggere il mit… - qn_lanazione : Ciclismo, Vittoria Guazzini si frattura il bacino. Incidente alla vigilia della Parigi-Roubaix - ENJOYBET_OIA : Parigi-Roubaix 2023: Van Aert favorito su #Enjoybet ma c’è anche Ganna... ???? #Ciclismo #Scommesse… - Bianca34874951 : RT @ilgiornale: Francesco Moser commenta la situazione del ciclismo italiano in vista della mitica Parigi-Roubaix di domenica prossima. Il… -

La sua squadra, la Fdj - Suez, fa sapere: "Non sarà in gara allama soprattutto sarà indisponibile a tempo indeterminato. Questa è una perdita pesante per il team che assicura a ...La stessa squadra, in un comunicato, ricorda: 'Non sarà in gara allama soprattutto sarà indisponibile a tempo indeterminato. Questa è una perdita pesante per il team che assicura a ...Continua la maledizione dellaper Vittoria Guazzini , della FDJ - SUEZ. L'atleta di Pontedera durante la ricognizione del percorso è rimasta coinvolta in una caduta che le ha procurato una frattura pelvica . A ...

Parigi-Roubaix, capre lungo il percorso: metodo green per eliminare le erbacce la Repubblica

La diagnosi, informa la Federciclismo, parla di una frattura del bacino. La sua squadra, la Fdj-Suez, fa sapere: "Non sarà in gara alla Parigi-Roubaix ma soprattutto sarà indisponibile a tempo ...Con questo annuncio sui propri social la ciclista pratese Vittoria Guazzini ha dato l'annuncio dell'incidente avuto durante la ricognizione di ieri sul percorso della Parigi-Roubaix. Subito assistita ...