Parigi 2024 | 3 25 milioni di biglietti venduti Si punta quota 13 milioni | “Sarebbe record”

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 aprile 2023) La prima fase di apertura della vendita (sul sito https://tickets.paris.org) deiper i Giochi Olimpici disi è chiusa a3.25di tagliandi. Si tratta del numero più alto mai toccato per un evento in Francia e due terzi deisono statia cittadini francesi, seguiti da Regno Unito e Stati Uniti, mentre l’Italia è quindicesima nella speciale graduatoria. Calcio, atletica e rugby a 7 sono gli sport con la richiesta più alta, ma non sono mancate sorprese con un sold out per le gare di arrampicata e bmx. Da oggi e fino al 20 aprile, infatti, è disponibile la finestra per prendere parte al sorteggio per la vendita dei singoli tagliandi, al via il prossimo 11 maggio. “Per la prima volta ...