Paparesta | «Lukaku? Esultanza non da giallo! Ma Massa dov’era?»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 6 aprile 2023)bersagliato dalla critica per come ha gestito il finale di Juventus-Inter con tanto di ammonizione e conseguente espulsione percritico ARBITRO RESPONSABILE ? Ospite negli studi di Sportitalia, l’ex arbitro Gianlucacondanna: «Juventus-Inter è storicamente sempre una partita difficile.non ha tratto spunti dalla precedente Inter-Juventus dove Chiffi ha perso il controllo della partita nei minuti finali. Martedì sembrava che l’arbitro non ci fosse in campo, i giocatori facevano quello che volevano. Ci deve essere la volontà del sistema di fermare questo ignobile comportamento. Se ci fosse la volontà reale, la soluzione sarebbe già bello e sistemato. La responsabilità però in questo è caso è dell’arbitro anche perché il referto del Giudice lo ...