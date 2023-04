Papa Francesco al carcere minorile di Casal del Marmo oggi 6 aprile: strade chiuse e come cambia la viabilità (Di giovedì 6 aprile 2023) Papa Francesco oggi, 6 aprile, farà visita a tutti i giovani detenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo a Roma. In questa settimana Santa sono previsti molti eventi nella Capitale, che prevedono modifiche alla viabilità ordinaria. Ci saranno strade chiuse e divieti di sosta in tutte le aree interessate. Ecco cosa cambierà oggi, in questo giovedì santo, e dove non è possibile andare con la macchina. Papa Francesco in visita al carcere minorile di Casal del Marmo per il giovedì santo Papa Francesco oggi, giovedì santo, andrà in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023), 6, farà visita a tutti i giovani detenuti neldidela Roma. In questa settimana Santa sono previsti molti eventi nella Capitale, che prevedono modifiche allaordinaria. Ci sarannoe divieti di sosta in tutte le aree interessate. Ecco cosa cambierà, in questo giovedì santo, e dove non è possibile andare con la macchina.in visita aldidelper il giovedì santo, giovedì santo, andrà in ...

