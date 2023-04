Papa Francesco a dialogo con i giovani su Disney+ (Di giovedì 6 aprile 2023) Un pomeriggio del giugno scorso, Papa Francesco è uscito dal Vaticano. Ha preso la sua Cinquecento bianca ed è finito ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 6 aprile 2023) Un pomeriggio del giugno scorso,è uscito dal Vaticano. Ha preso la sua Cinquecento bianca ed è finito ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Papa Francesco su LGBT: “Dio non rifiuta nessuno. Il mio dovere è di accogliere sempre.” E su coloro che promuovono… - Agenzia_Ansa : Papa Francesco: 'Il sesso è una delle cose belle che Dio ha dato alla persona umana. Esprimersi sessualmente è una… - lastknight : Vorrei sottolineare, a scanso di equivoci, che penso si tratti di AI, e non del vero Papa Francesco. - bb91687509 : RT @CottarelliCPI: Papa Francesco su LGBT: “Dio non rifiuta nessuno. Il mio dovere è di accogliere sempre.” E su coloro che promuovono l’od… - BGrisafi : RT @CiaoKarol: Dal Carcere minorile di Casal del Marmo la Santa Messa di Papa Francesco (ecco le prime immagini)??? Puoi seguire qui la di… -